ياسين: الأجواء لا تشير إلى "حماوة"!

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أوضح وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين عبر "صوت لبنان" ضرورة انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم للتشاور في وضع القطاع العام، وأشار إلى أن أجواء العسكريين المتقاعدين لا تشير إلى "حماوة" التصعيد، لافتا إلى أحقيّة مطالبهم للعيش بكرامة، وهم الذين ضحوا بحياتهم والمدنيين من أجل لبنان ونموّه وازدهاره.

وفي سياق مختلف، أشار ياسين إلى الجولة التي قامت بها لجنة خطة الطوارئ الوطنية على الشريط الحدودي برفقة المنظات الدولية كالصليب الأحمر وجمعيات المجتمع المدني، للاطلاع على سير الخطة وعلى حاجات النازحين الـ90 ألفًا الضرورية ولا سيما الصحية منها، وأكّد توزيع المساعدات عليهم.