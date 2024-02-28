مواطنة تسأل وكنعان يرد: موضوع العطل الكهربائي في بصاليم انتهى وكل الأذونات تأمنت

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عبرّت إحدى المواطنات على منصة "X" عن استيائها إزاء الأخذ والرد الحاصل بين بلدية بصاليم التي لا تزال تنتظر شركة BUS لتأمين امدادات الكهرباء للمياه وبين شركة BUS نفسها اتي لا تزال تنتظر اذن البلدية لإصلاح العطل بالكابل، مشيرة إلى أن سكان بصاليم وديك المحدي والجوار من دون مياه وكهرباء.

ونتيجة لذلك، قال النائب ابراهيم كنعان إن الأوذونات المطلوبة تأمنت، وذلك بفعل مبادرة النائب الأسبوع الفائت لحل المشكلة.

هذا وأعلن كنعان اليوم عبر منشور على منصة "X"، أن العمل قد بدأ في المنطقة، مرفقًا المنشور بالموافقات اللازمة. وختم المنشور بعبارة: "نحنا ما منحكي".