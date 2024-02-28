قصف عنيف جنوباً.. اليكم التفاصيل!

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كتب مراسل قناة "المنار" علي شعيب، في منشور على حسابه عبر منصّة "إكس": "صلية صاروخية بإتجاه الأراضي المحتلة في القطاع الشرقي و صافرات الإنذار تدوي في العديد من المستعمرات الشمالية المعادية وتفعيل للقبة الحديدية وأصوات انفجارات تسمع في المنطقة الحدودية".



وأضاف، "الطيران الحربي المعادي نفذ غارات بالصواريخ استهدفت اطراف بيت ليف ورامية".

في حين أفادت قناة "الميادين" عن أن "الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف جبل بلاط عند أطراف بلدة مروحين".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية: "وقوع أضرار في أحد المباني جراء سقوط صاروخ في كريات شمونه".