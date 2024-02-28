الجمهورية: "إسرائيل" أكدت لواشنطن أنها تريد حلاً ديبلوماسياً...

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

خطفَ الأضواء أمس تَعاظم حجم التصعيد العسكري المتبادل بين المقاومة واسرائيل، وذلك في ضوء تصعيد المقاومة قصفها الى عمق الاراضي الفلسطينية المحتلة واستهداف قاعدة ميرون الجوية في صفد مرتين مجدداً، واستهداف قواعد عسكرية جديدة، ما زاد من منسوب احتمالات نشوب حرب واسعة النطاق في أي وقت بين الجانبين، ليأتي بيان للخارجية الاميركية يُعاكس هذه الاجواء حيث قالت فيه "إن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى مزيداً من التوتر بين إسرائيل وجماعة "حزب الله" اللبنانية".

وأضافت "ان إسرائيل أكدت لواشنطن أنها تريد حلاً ديبلوماسياً للقضية"، في وقت بثّت إذاعة الجيش الاسرائيلي أن "اسرائيل ستردّ بقوة وعنف في لبنان خلال الساعات المقبلة بعد القصف الأخير، ومن المتوقع أن تقصف بيروت".



قالت الخارجية الأميركية امسك «إذا تم التوصل لاتفاق بشأن غزة قبل رمضان فسيمتد طوال الشهر».

واضافت: «لا نريد تصعيد التوتر في شمال إسرائيل سواء منها أو من حزب الله».

وشددت على ان «تركيزنا الآن على التوصّل لوقف نار مؤقت في غزة، ولا نريد أن نرى تصعيدا على الجبهة الشمالية ونواصل السعي للتوصل إلى حل دبلوماسي».

واضافت: «أحرزنا تقدماً في الأسبوع الماضي ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت في أقرب وقت».

وختمت «إنّ المسؤولين الأميركيين مستمرون مع نظرائهم في إسرائيل وقطر ومصر بالعمل لبلورة اتفاق».