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عمليات العشائر ضد «قسد» ستشمل كل مناطق سيطرتها... "ايامها باتت قصيرة"

28
FEBRUARY
2024
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الوطن السورية: أكد مصدر عشائري تربطه علاقة وثيقة مع قائد قوات العشائر العربية في دير الزور إبراهيم الهفل، أن عمليات قوات العشائر ضد ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» في ريف دير الزور تتزايد بشكل يومي، وستتصاعد أكثر في الأيام المقبلة وتتوسع لتشمل كل مناطق سيطرة الميليشيات، مشدداً على أنه «لا رجعة إلى الوراء، لأن الأمر بات مسألة حياة أو موت ووجود».

 

وفي تصريح لـ«الوطن» حول أنباء تحدثت أن «قسد» بدأت ببناء أبراج مراقبة على طول سرير نهر الفرات للتصدي للهجمات التي تشنها قوات العشائر، قال المصدر: «أيام «قسد» باتت قصيرة، والعمليات زادت ضدهم حالياً ولا يمر يوم إلا ويتم فيه تنفيذ عمليات ضدهم وخصوصاً في مناطق الحوايج وذيبان» في ريف دير الزور الشرقي.

 

وشدد على أن أبراج المراقبة التي بدأت «قسد» المدعومة من الاحتلال الأميركي ببنائها وكل إجراءاتها «لن تحد أو تحول أو تمنع هجمات العشائر العربية ضدها»، وقال: «حالياً هناك جيل عربي عشائري بقيادة الشيخ إبراهيم الهفل والتفت حوله من جديد العديد من العشائر والقبائل العربية».

 

وأكد المصدر، أن «العشائر سوف تصعد عملياتها ضد «قسد» في الأيام المقبلة»، وأضاف: «أنا على تواصل يومي مع الشيخ إبراهيم الهفل ونبحث هذا الموضوع والأمر لم يعد فيه رجعة إلى الوراء وبات مسألة حياة أو موت، وجود أو عدم وجود».

 

وتابع: «الوضع ذاهب إلى التصعيد ضد «قسد» التي عاثت فساداً في المنطقة بكل ما للكلمة من معنى، فهي عبارة عن عصابة مؤلفة من مرتزقة».

 

وشدد على أن قوات العشائر العربية سوف توسع رقعة المواجهة ضد «قسد» والتي تتركز حالياً في مناطق الحوايج وذيبان والشحيل وأبو حردوب والجرذي والطيانة، مؤكداً أن الميليشيات تتكبد يوميا خسائر فادحة بالأرواح والمعدات والعتاد، موضحاً أن «قوات العشائر العربية سوف تستهدف «قسد» في كل مناطق انتشارها».

الوطن السورية
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