عناوين الصحف ليوم الأربعاء 28 شباط 2024

الأخبار: نص المقترحات الجديدة | مناورة باريس: الأسرى مقابل الغذاء
«تصعيد مضبوط» في «كباش اللحظات الأخيرة» قبل الهدنة: المقاومة تطارد رئيس أركان العدو
النهار: الضغوط الأممية والأميركية تسابق "حرب الأعماق"
الجمهورية: واشنطن: "إسرائيل" تريد حلًا دبلوماسيًا في الجنوب
تصعيد هو الأعنف
نداء الوطن: تحذير أممي من "التحوّل المقلق"... وواشنطن لا تريد توسيعاً للتوتر
"الحزب" يُعمّق ضرباته داخل إسرائيل وتل أبيب: سيدفع الثمن باهظاً
اللواء: حزب الله يقصف رئيس الأركان الإسرائيلي والأخير يتوعد
العسكريون «يفتحون» طريق مجلس الوزراء غداً.. والمدنيون يتجرّعون «كأس الحرمان»
البناء: تظاهرة لطيّارين عسكريين أميركيين تضامناً مع زميلهم بوشنل: لا للإبادة الجماعيّة / بايدن يأمل بالتوصل إلى اتفاق الاثنين… ويقول إنّ لا عمليات عسكرية في رمضان / المقاومة تطلق 100 صاروخ وتستهدف ميرون وقاعدة خلال جولة لرئيس الأركان /
?l'orient le jour: L'éventuelle trêve à Gaza se répercutera-t-elle au Liban