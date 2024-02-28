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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 28 شباط 2024

28
FEBRUARY
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الأخبار: نص المقترحات الجديدة | مناورة باريس: الأسرى مقابل الغذاء
«تصعيد مضبوط» في «كباش اللحظات الأخيرة» قبل الهدنة: المقاومة تطارد رئيس أركان العدو

 

 



النهار: الضغوط الأممية والأميركية تسابق "حرب الأعماق"

 

 

 

 

الجمهورية: واشنطن: "إسرائيل" تريد حلًا دبلوماسيًا في الجنوب
تصعيد هو الأعنف

 

 



نداء الوطن: تحذير أممي من "التحوّل المقلق"... وواشنطن لا تريد توسيعاً للتوتر
"الحزب" يُعمّق ضرباته داخل إسرائيل وتل أبيب: سيدفع الثمن باهظاً

 

 

 

اللواء: حزب الله يقصف رئيس الأركان الإسرائيلي والأخير يتوعد
العسكريون «يفتحون» طريق مجلس الوزراء غداً.. والمدنيون يتجرّعون «كأس الحرمان»

 

 

 

البناء: تظاهرة لطيّارين عسكريين أميركيين تضامناً مع زميلهم بوشنل: لا للإبادة الجماعيّة / بايدن يأمل بالتوصل إلى اتفاق الاثنين… ويقول إنّ لا عمليات عسكرية في رمضان / المقاومة تطلق 100 صاروخ وتستهدف ميرون وقاعدة خلال جولة لرئيس الأركان /

 

 

 


?l'orient le jour: L'éventuelle trêve à Gaza se répercutera-t-elle au Liban 

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