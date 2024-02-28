تزخيم حل الملف الرئاسي

A + A -

الأنباء الكويتية: يسري الحديث الدائم عن مساعي «المجموعة الخماسية» من اجل إيجاد مخرج يؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للبنان، في جو يتم تزخيم الحديث عن حلحلة في الملف الرئاسي الذي تتعدد فيه أسماء مرشحي «الخيار الثالث» من دون حسم، بانتظار اجتياز الصعوبات الجمة التي يواجهها الملف وأكبره تداعيات الحرب في غزة لبنانيا والعين، دوما، على اللقاءات الخارجية وانتظار ما بحوزة الموفدين الإقليميين والدوليين، في الوقت الذي يتركز خلاله، الاهتمام بمواكبة المشهد الميداني في المواجهة المفتوحة بين إسرائيل و«حزب الله».