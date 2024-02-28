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«لائحة» لمرشحي «الخيار الثالث» للرئاسة

28
FEBRUARY
2024
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بعض ما جاء في مقال ناجي شربل في الأنباء الكويتية:

عن الإستحقاق الرئاسي، تقدم حظوظ مرشحي «الخيار الثالث»، والمقصود بهم من يحظى بقبول من أطراف النزاع في البلاد، ولا يجابه باعتراض من أي طرف، كشفت أوساط لـ«الأنباء» عن ان اسمين خرجا من «لائحة الخيار الثالث» لرفضهما من قبل «الثنائي الشيعي» (حركة أمل وحزب الله)، هما الوزير السابق روجيه ديب (كان يمثل القوات اللبنانية أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي)، والنائب السابق صلاح حنين المدرج في صقور قوى «14 آذار».

 

اما اللائحة فتضم مجموعة أسماء ثابتة هي الوزراء السابقون زياد بارود وناجي البستاني وجان - لوي قرداحي، إلى النائب نعمة افرام والسفير السابق لدى الفاتيكان المدير السابق للمخابرات في الجيش اللبناني العميد جورج خوري. ويقترب من اللائحة القاضي غالب غانم، ويسعى الى دخولها عدد من الوزراء والنواب السابقين، بينهم فارس بويز، إضافة إلى ضباط سابقين شغلوا مواقع متقدمة في الجيش اللبناني.

 

ويجمع العارفون بالتفاصيل اللبنانية على ان «الرياح الرئاسية» قد تهب في اتجاه مرشح معين وفقا للظروف السائدة وقت القرار بإنجاز الملف.

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