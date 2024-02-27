اللواء ابراهيم يُعلّق على حادثة الطيار الأميركي: يمثل قيم لينكولن وكينيدي وواشنطن

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كتب المدير السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم،في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “آرون بوشنيل، الطيار الأميركي الذي أحرق نفسه أمام سفارة إسرائيل في واشنطن وهو يردد: “لن أكون متواطئاً بعد الآن في الإبادة الجماعية” في قطاع غزة”.

وأضاف، “هو من يمثل القيّم الاميركية : قيم لينكولن وكينيدي وواشنطن”.

وتابع، “هو الواقف إلى جانب الحق وحرية الشعوب في تقرير مصيرها وحتى الرمق ألأخير”.

وأردف ابراهيم، “ولم يرضى ان يكون من الساكتين عما يجري من إبادة يؤيدها المنقلبون على دستورهم”.

وختم: “لنفسك السلام آرون بوشنيل أيها الإنسان الحر، ولتكن النيران تلك برداً وسلاماً عليك ونوراً يضيء درب الذين عميت أبصارهم وبصائرهم. لروحك كل السلام”.