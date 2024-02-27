"العسكريون المتقاعدون رفضوا عرض الحكومة المطروح"... هل تنعقد اذا جلسة الحكومة في ظل التصعيد؟

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بيان تجمع العسكريين المتقاعدين

يرفض تجمع العسكريين المتقاعدين العرض المطروح حول تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام والقاضي بإعطاء الضباط ٣ معاشات والرتباء أربعة معاشات على أن لا تقل عن ٨ ملايين ليرة لبنانية كونه لا يؤمن الحد الأدنى من المطالب التي طالب بها التجمع لتحقيق العدالة والمساواة والحد الأدنى للعيش الكريم لكل عائلات الشهداء والموظفين والعسكريين والمتقاعدين.

كما يطالب التجمع الحكومة الأخذ بمقترحات الحلول التي تقدم بها العسكريون المتقاعدون والتي تراعي سقف الانفاق ووفقا الاعتمادات المرصدة والتي تحافظ على الاستقرار النقدي.

اخيرا يدعو التجمع كل الموظفين والمتقاعدين عسكريين ومدنيين للاعتصام في ساحة رياض الصلح الساعة الرابعة عشرة وبالتزامن مع انعقاد جلسة الوزراء المقررة بتاريخ الغد نهار الأربعاء في ٢٨ شباط ٢٠٢٤.

لن يموت حق وراءه مطالب

تجمع العسكريين المتقاعدين

٣٧ شباط ٢٠٢٤