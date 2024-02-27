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ميقاتي استقبل السفراء العرب المشاركين في الجولة التي أقامتها وزارة الثقافة في طرابلس لمناسبة إعلانها "عاصمة الثقافة العربية"

27
FEBRUARY
2024
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إستقبل  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي السفراء العرب المشاركين  في الجولة التي اقامتها وزارة الثقافة في طرابلس لمناسبة إعلانها "عاصمة الثقافة العربية"، وذلك في دارته في طرابلس.
وضم الوفد سفير جمهورية مصر العربية  علاء موسى، سفير فلسطين اشرف دبور، سفير الجزائر رشيد بلباقي، سفير تونس بوراي الامام،  سفير سلطنة عمان احمد بن محمد السعيدي،  سفير  الاردن وليد الحديد،القائم  باعمال سفارة الكويت عبد الله شاهين والقائم بأعمال سفارة العراق امين النصراوي ، القائم باعمال سفارة قطر علي المطاوعة، والقائم باعمال  سفارة سوريا علي دغمان. وشارك ايضا سفير كازخستان رسول جومالي.
وقد استضاف رئيس الحكومة الوفد الى مأدبة غداء في مشاركة وزير الثقافة محمد وسام  المرتضى، وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام،  والنواب  اشرف ريفي، ايلي خوري،جميل عبود، ايهاب مطر، كريم كبارة،  طه ناجي، وحيدر ناصر.  وقد اعتذر عن عدم الحضور النائب فيصل كرامي لارتباطه بموعد سابق.
كما شارك مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام،  رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ علي قدور، راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف،  مطران ابرشية جبل لبنان وطرابلس للسريان الارثوذكس مار كريسو ستوموس ميخائيل شمعون، نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بهاء حرب،  نقيب المحامين في طرابلس والشمال سامي الحسن ، رئيس غرفة الصناعة والتجارة والزراعة في الشمال توفيق دبوسي، رئيس اللجنة الوطنية اللبنانية لليونيسكو شوقي ساسين ،والسادة سعيد الحلاب و عمر كركلا و عبد الحليم كركلا.

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