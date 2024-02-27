living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الطوابع المالية المفقودة مدار بحث بين وزير العدل والنائب كنعان: لوضع حد لمافيا تمص دم الناس وتبتزهم يومياً!

27
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زار النائب إبراهيم كنعان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري وسلّمه اخباراً في مسألة فقدان الطوابع المالية والمتاجرة بها في السوق السوداء.

وقال كنعان بعد الزيارة، ""العدالة التي هي مطلب جميع اللبنانيين هي الملجأ الأخير وهي بداية الإصلاح الفعلي. وزيارتي اليوم لمعالي وزير العدل القاضي الأول في الجمهورية، هي لوضع قضية يعيشها الناس يومياً من مآسي وابتزاز واحتكار تأخذ اشكالاً والواناً عديدة، وهي الطابع المالي المفقود عمداً ربما، وهناك مجموعة مافيوية تتولى البيع في السوق السوداء، وتمص دم الناس.

أضاف "كل معاملة في العدلية والأحوال الشخصية والمالية تحتاج الى الطابع، وهذه القصة ستصبح كقصة الدولة وماليتها. فالمشكلة معروفة، والهدر مستمر، والبحث يتم في أماكن أخرى، من قوانين وموازنة. فإما سيوضع الاصبع على الجرح وتتم المداواة والمحاسبة وفقاً للقوانين والأصول ووقف العملية، وإلاّ فسنكون شهود زور.

وتابع كنعان "هذه المسألة فتحت أبواب النقاش مع معالي وزير العدل للبحث في إمكانية الحد مستقبلاً من هذه العملية من خلال تشريعات جديدة وأفكار جديدة نتشارك بها مع معالي الوزير. وهذه المسألة ضرورة واساسية وأهم من كل شعبوية وسجالات في عناوين تحتاج لحسم. اشكر معالي الوزير على اهتمامه وسنتابع مع القضاء المختص ملفات أخرى".


أما وزير العدل فقال "أرحب بسعادة النائب، ونحن نعيش الأزمة التي يعيشها المواطن بمسألة الطوابع. وقد بادرت فوراً الى تحويل التغريدة التي نشرها سعادة النائب بالأمس الى النيابة العامة التمييزية للبدء بإجراء التحقيقات حول الموضوع الذي أثاره سعادة النائب. واليوم الجلسة مفيدة جداً لأننا تناقشنا بأمور كثيرة، ولاسيما السوق السوداء التي تطال الطوابع والخسائر التي يتكبدها المواطن. وقد تدارسنا الموضوع وسنتقدم بأمور بالتنسيق معه لاستشراف خطورة الموضوع ومعالجة مسائل عدة تختص بالعدلية، ومنها تسهيل التعاطي مع الأقلام ومساعدة المحامين والمتقاضين على السير بملفاتهم بأسرع ما يمكن. ونأمل في تحقيق ذلك عن طريق التشريعات الجديدة وما سنتفق عليه".

وأكد خوري ملاحقة الطوابع مع النيابة العامة التمييزية للوصول الى منع الاستغلال والسوق السوداء والاستفادة غير القانونية التي هي بغير محلها".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   