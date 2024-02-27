درغام وصف مبادرة الاعتدال بالجيدة: أخشى أن نعود الى نقطة الصفر

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أكد النائب أسعد درغام أن التيار الوطني الحر أبدى كل إيجابية إزاء مبادرة الاعتدال الوطني مشيرا الى أن التيار هو بالأساس من دعاة الحوار و " نحن نوافق عليه شرط أن يؤدي الى فتح المجلس النيابي وعقد جلسات مفتوحة تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية."

درغام، وفي حديث الى صوت كل لبنان، رأى ألا مشكلة في الابقاء على أسماء المرشحين لأنه من حق الجميع دعم أي مرشح، والحوار يجب أن يكون من دون قيد أو شرط.

ووصف درغام مبادرة الاعتدال بالجيدة ونواياها سليمة مرجحاً أن تكون مدعومة من بعض المرجعيات الدولية خصوصا الممثلة باللجنة الخماسية.

وأضاف: يبقى الشيطان في التفاصيل وأخشى أن نعود في الحوار الى نقطة الصفر الأمر الذي قد يؤدي الى نسف الآمال المرجوّة من هذه المبادرة.