إليكم طقس الأيام المقبلة!

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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطّقس متقلباً محلياً مع تساقط أمطار متفرقة في الداخل حتى مساء اليوم حيث يعود ليستقر تدريجاً، وترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس اعتباراً من يوم الخميس حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، ومن المتوقع أن يتقلب الطقس اعتباراً من بعد ظهر يوم السبت المقبل بسبب تأثير منخفض جوي متمركز حالياً بين إيطاليا واليونان.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و18 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر كما تنشط الرياح شمالاً ويتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خصوصا في المناطق الداخلية والتي تنحسر خلال الليل ويعود الطقس الى الاستقرار.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة كما تنشط الرياح فترة بعد الظهر خصوصا في المناطق الجنوبية مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار.

الجمعة: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها على الساحل بحدود الـ 4 درجات، تنشط الرياح أحيانا مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية، ناشطة أحياناً شمال البلاد، سرعتها بين 15 و40 كم/س.

– الانقشاع: متوسط إجمالاً على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 19°م.

– الضغط الجوي: 1019 HPA أي ما يعادل: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06:08.

– ساعة غروب الشمس: 05:34.