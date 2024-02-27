"لسنا مكسر عصا لأحد"... بيان من موظفي الإدارة العامة!

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صدر عن تجمع موظفي الإدارة العامة البيان التالي: "بلغنا أن هناك توجها لدى الحكومة الى تخفيض قيمة البدل الذي كان مطروحا في المشروع الذي عرض علينا اثناء لقاء دولة رئيس الحكومة".



وأضاف، "لذا نؤكد أن هذا الأمر لن يعيد الموظفين إلى عملهم وإن حاولت الحكومة تخفيض عدد أيام الحضور، اذ لا بد من تخفيضها مع الإبقاء على قيمة البدل، مع تأكيدنا ان هذا المطلب كمرحلة موقتة لا تتعدى الـ3 أشهر تتمكن الحكومة خلالها من تصحيح الرواتب بشكل لا يقل الحد الادنى في الإدارة العامة عن 700 دولار".



وتابع البيان، "فلسنا مكسر عصا لأحد، ولن يقبل الموظفون بهذه الإهانة".

واستكمل، "قد تقدم التجمع بعدة اقتراحات تؤمن العدالة بين القطاعات بحسب الأعباء المفروضة وبحسب الظروف المشابهة".



وختم البيان، "لن نقبل بأي مرسوم فيه ظلم لموظفي الإدارة العامة".