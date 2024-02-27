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لبنان يتأثر بمنخفض جويّ قصير المدّة وضعيف الفعالية..

27
FEBRUARY
2024
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يتأثر لبنان اليوم بمنخفض جوي قصير المدّة وضعيف الفعالية، يترافق مع كتل رطبة يؤدي الى طقس متقلب نهاراً مع بعض الامطار المحلية التي تتركز شرقاً وجبلاً، ثم يعود الاستقرار في المساء ولغاية يوم الجمعة المقبل.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

-الثلاثاء:
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٣ و ١٧ بقاعاً وبين ٧ و ١٥ درجة على الـ ١٠٠٠ متر
٢- الجوّ: متقلب وغائم اجمالاً مع تساقط امطار رعدية متفرقة خاصة جبلاً وفي الداخل فيما تتساقط الثلوج على الجبال العالية + ١٩٠٠متر
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و ٩٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية: جيدة تسوء جبلاً بسبب الضباب
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

-الاربعاء: مستقر قليل السحب الى غائم جزئيا والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٣ و ١٧ بقاعاً وبين ٧ و ١٥ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

-الخميس: مستقر ومشمس اجمالا والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ٢٢ ساحلا وبين ٣ و ١٩ بقاعاً وبين ٧ و ١٧ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

 

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