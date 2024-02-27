المقاومة العراقية تهاجم قاعدة الاحتلال الأميركي في «حقل كونيكو» بريف دير الزور

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الوطن السورية: استهدفت المقاومة العراقية مجدداً قاعدة الاحتلال الأميركي غير الشرعية في «حقل كونيكو» للغاز في ريف دير الزور الشمالي، بالتزامن مع مواصلة هذا الاحتلال إدخال تعزيزات من العراق إلى قواعده المنتشرة في الأراضي السورية.

وذكرت مصادر إعلامية معارضة، أن المقاومة العراقية، استهدفت ليلة الأحد- الإثنين بعدد من الصواريخ، قاعدة «حقل كونيكو».



وأضافت المصادر، إن دوي انفجارات سمع في منطقة القاعدة، تزامناً مع حالة استنفار وانتشار من قوات الاحتلال الأميركي، من دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.



وفي التاسع عشر من الشهر الجاري استهدفت المقاومة العراقية بـ4 صواريخ، محيط قاعدة «حقل كونيكو» وأكدت أنه سمع دوي انفجارات في منطقة القاعدة، تزامناً مع حالة استنفار وانتشار من قوات الاحتلال الأميركي، من دون معلومات عن سقوط خسائر بشرية.