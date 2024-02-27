مصر رحبت بالانضمام مستقبلاً إلى سورية والأردن والعراق ولبنان بمكافحة المخدرات

A + A -

الوطن السورية: أبدى وزير الداخلية المصري محمود توفيق خلال لقائه نظيره الأردني مازن الفراية في العاصمة الأردنية عمان ترحيبه بفكرة انضمام مصر «مستقبلاً» إلى خلية الاتصال الرباعية المشتركة التي أعلن تأسيسها في السابع عشر من الشهر الجاري في عمان وتضم كلاً من سورية والأردن ولبنان والعراق لمتابعة المعلومات وتتبع الشحنات حتى وجهتها النهائية وكذلك تبادل الخبرات والتدريب والقدرات ومتابعة المعلومات بشأن مكافحة آفة المخدرات.

وحسب وكالة «عمون» الإخبارية الأردنية رحب الوزير المصري بانضمام مصر إلى خلية الاتصال المشتركة من خلال التنسيق مستقبلاً مع الجانب الأردني لبحث الترتيبات اللازمة بهذا الخصوص.



كذلك التقى الوزير الأردني نظيره السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وأطلع الفراية الوزير السعودي على الاتفاق الذي تم خلال الاجتماع لتشكيل خلية اتصال بين الدول الأربع، في حين أبدى عبد العزيز بن سعود اهتمامه بمخرجات الاجتماع وكذلك استعداد بلاده للبناء على ما يتم حالياً تطبيقه من تنسيق عالي المستوى بين الأجهزة المتخصصة في كلا البلدين في مجال مكافحة المخدرات.