أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 27 شباط 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال خبير عسكري إن التوازن الذي أنتجه حزب الله على جبهة جنوب لبنان له وظيفة رئيسية هي أن يقول للإسرائيليين باستمرار أننا خلقنا لكم مشاكل تكبر يوماً بعد يوم وعبثاً تحاولون التخلص منها عن غير الطريق الذي أعلناه من اليوم الأول وهو وقف الحرب على غزة. وما دام الإسرائيلي يفشل بدفع حزب الله إلى التراجع عن هذا الشرط، وما دامت مشاكل الإسرائيلي الناتجة عن جبهة لبنان تكبر، وخصوصاً قضية التهجير فإن حزب الله بمعزل عما يفعل هو الرابح، و”إسرائيل” مهما كان ما تفعله يبدو كبيراً فهي خاسرة.



كواليس



علّق أحد المعنيين بملف التفاوض حول اتفاق التهدئة في غزة على ما يُسمّيه الأميركيون بالتقدّم بالقول إن التقدم هو بأن الإسرائيلي احتاج شهراً لينتقل من عرض 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي الى عرض 10 مقابل واحد، لكن المقاومة التي تطالب بصفقة الكل مقابل الكل تطلب عملياً 70 أسيراً فلسطينياً مقابل كل أسير إسرائيلي، وبمقياس التقدّم الذي يتحدث عنه الأميركيّون ربما نحتاج إلى سبعة شهور للوصول الى منطق مقبول فلسطينياً.

اللواء: أسرار

لغز

بدأت المصارف ربط ميزانياتها بدولار السوق، بطلب رسمي من المركزي، لتخفيف الكتلة النقدية الورقية..

غمز

فوجئت أوساط سياسية باعتبار مطالبة دولة مجاورة دبلوماسياً، بموضوع «الأبراج الشرقية» بأنها نوع من الإهانة!

همس

أبلغت جهات لبنانية أن ملف التهدئة إيجاباً أو سلباً، هو بيد الجانب الأميركي، بعد التوصل إلى «هدنة في غزة»..

نداء الوطن: خفايا

عُلم ان دولة من «الخماسية» قد لا ترسل مجدداً الى لبنان موفدها الخاص، بعد ترشيح رئاسي عرَّضها لانتقادات شديدة.

تبين أنّ وزارة العدل والاتحاد الأوروبي والـ undp دعت إلى حفل إطلاق «منتدى العدالة» في قصر العدل في 29 شباط الحالي، من دون إشراك نقابتَي المحامين في بيروت وطرابلس في تنظيم هذا المنتدى، ما أثار غضب المحامين واحتجاجهم حيال هذا التهميش.

يتردد أن مرجعاً نيابياً إستبعد مستشاراً لعب دوراً واسعاً في ملف بارز، عن لقاءاته واتصالاته بالجانب الأميركي.