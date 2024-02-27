عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 27 شباط 2024

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الأخبار: مفاوضات الدوحة: بداية اختراق

تصعيد متبادل ضمن السقوف المتحرّكة للمعركة | حزب الله يبدّد رهانات العدو: التفوّق الجوي ليس مطلقاً

وزير الدفاع لا يعترف بتعيين رئيس الأركان: كأنّه لم يكن





النهار: من بعلبك إلى الجولان... الأقرب إلى الحرب؟

نداء الوطن: "الحزب" يرفض الورقة الفرنسية و"لم يخسر كي يتنازل"

يوم الغارات... من الجنوب إلى بعلبك وبري: تل أبيب ستُقصَف مقابل بيروت



اللواء: يوم الرسائل الطائرة والبعيدة: أية ترتيبات لجبهة لبنان بعد غزة!

مجلس الوزراء يبحث الخميس في زيادة «التعويض المؤقت».. وتعتيم على مكان الجلسة



الجمهورية: باريس لفصل الرئاسة عن الأزمات

من الجنوب إلى بعلبك... الحرب تتوسع





البناء: الطيار الأميركي آرون بوشنل يحرق نفسه لأجل فلسطين: لن أشارك في الإبادة/ الدوحة تفاوض: رئيس الحكومة يلتقي رئيسَيْ الموساد والشاباك والأمير يستقبل هنية / غارات إسرائيلية قرب بعلبك… والمقاومة تقصف بـ 60 صاروخاً قيادة «الجولان»

?l'orient le jour: La Modération nationale réussit là où Berry a échoué : une percée en vue