" الحزب" يستهدف تجمعًا ‏لجنود العدو !

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أصدر حزب الله بياناً جاء فيه :" دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:10 ‌‎من مساء يوم الاثنين 26-02-2024 تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏"





كما أصدر لاحقاً بياناً جاء فيه :" دعماً لشعبنا الفلسـ.ـطيني الصامد في قطاع غـ.ـزة وإسناداً لمقـ.ـاومته الباسلة ‌‌‌والشريفة، ‌استهدف ‌‌مجـ.ـاهدو المقـ.ـاومة الإسلامية عند الساعة 10:45 ‌من مساء يوم الاثنين 26-02-2024 التجهيزات التجسسية في موقع العباد بالأسلحة المناسبة. "