" خلف الخطوط وغير مرئي ".. هذا ما كشفه قائدٌ في " الحزب"!

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كشف قائد في "سلاح ضد الدروع" في حزب الله للميادين نقاطاً مهمة منها :



- ما يمّيز هذا السلاح أنه ليس بحاجة إلى هدف مرئي أمامه

- يستطيع المقاتل حين يرمي الصاروخ أن يشاهد ما يشاهده الصاروخ وانتخاب الهدف

- هذا السلاح يمتاز بخصائص فنية واحدة من بينها أن في رأس الصاروخ كاميرا

- سلاح "غيل سبايك" يعتبر من أحدث الأسلحة المضادة للدروع في العالم

- المجاهدون اغتنموا هذه القبضة وتم نقلها إلى الجمهورية الإسلامية في إيران

- جنود العدو تركوا خلال 2006 قبضة من نوع "غيل سبايك" وهربوا

- يمكن للمجاهد بعد إطلاق الصاروخ انتقاء الهدف وهو خلف الخطوط وغير مرئي

- نمتلك سلاحاً ليس بحاجة إلى رؤية الهدف مباشرة



- المعركة صارت مع التحصينات والأفراد ما استدعى منا إدخال ذخائر من نوع آخر

- إحدى مفاجآتنا في هذه المعركة أن الذخائر المضادة للدروع لم تعد الوحيدة

- هذا السلاح يملك فعالية في مقابل كل أنواع الأهداف عند العدو

- سلاح ضد الدروع هو نجم هذه المعركة وهو سلاح يمتلك المرونة والفعالية والبساطة

- في هذه العملية سلاح ضد الدروع هو الحيز الأكبر نتيجة طبيعة المهمة

- لم نهزم العدو الآن بل هزمنا العدو حين هزمنا دبابة الميركافا في 1993

- هزمنا العدو عندما حوّلنا الشريط الحدودي إبان الاحتلال إلى مدينة أشباح

- هزمنا العدو حين وصفنا أحد خبرائه بعيون السمك التي لا تنام

- هزمنا العدو حين فاجأناه في 2006 بسلاح "الكورنيت" وعطّلنا فرقة سهل الخيام