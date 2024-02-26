" خلف الخطوط وغير مرئي ".. هذا ما كشفه قائدٌ في " الحزب"!

كشف قائد في "سلاح ضد الدروع" في حزب الله للميادين نقاطاً مهمة منها :
- ما يمّيز هذا السلاح أنه ليس بحاجة إلى هدف مرئي أمامه
- يستطيع المقاتل حين يرمي الصاروخ أن يشاهد ما يشاهده الصاروخ وانتخاب الهدف
- هذا السلاح يمتاز بخصائص فنية واحدة من بينها أن في رأس الصاروخ كاميرا
- سلاح "غيل سبايك" يعتبر من أحدث الأسلحة المضادة للدروع في العالم
- المجاهدون اغتنموا هذه القبضة وتم نقلها إلى الجمهورية الإسلامية في إيران
- جنود العدو تركوا خلال 2006 قبضة من نوع "غيل سبايك" وهربوا
- يمكن للمجاهد بعد إطلاق الصاروخ انتقاء الهدف وهو خلف الخطوط وغير مرئي
- نمتلك سلاحاً ليس بحاجة إلى رؤية الهدف مباشرة
- المعركة صارت مع التحصينات والأفراد ما استدعى منا إدخال ذخائر من نوع آخر
- إحدى مفاجآتنا في هذه المعركة أن الذخائر المضادة للدروع لم تعد الوحيدة
- هذا السلاح يملك فعالية في مقابل كل أنواع الأهداف عند العدو
- سلاح ضد الدروع هو نجم هذه المعركة وهو سلاح يمتلك المرونة والفعالية والبساطة
- في هذه العملية سلاح ضد الدروع هو الحيز الأكبر نتيجة طبيعة المهمة
- لم نهزم العدو الآن بل هزمنا العدو حين هزمنا دبابة الميركافا في 1993
- هزمنا العدو عندما حوّلنا الشريط الحدودي إبان الاحتلال إلى مدينة أشباح
- هزمنا العدو حين وصفنا أحد خبرائه بعيون السمك التي لا تنام
- هزمنا العدو حين فاجأناه في 2006 بسلاح "الكورنيت" وعطّلنا فرقة سهل الخيام