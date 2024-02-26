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" خلف الخطوط وغير مرئي ".. هذا ما كشفه قائدٌ في " الحزب"!

26
FEBRUARY
2024
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كشف قائد في "سلاح ضد الدروع" في حزب الله للميادين نقاطاً مهمة منها  :

ما يمّيز هذا السلاح أنه ليس بحاجة إلى هدف مرئي أمامه
يستطيع المقاتل حين يرمي الصاروخ أن يشاهد ما يشاهده الصاروخ وانتخاب الهدف
هذا السلاح يمتاز بخصائص فنية واحدة من بينها أن في رأس الصاروخ كاميرا
سلاح "غيل سبايك" يعتبر من أحدث الأسلحة المضادة للدروع في العالم
المجاهدون اغتنموا هذه القبضة وتم نقلها إلى الجمهورية الإسلامية في إيران
جنود العدو تركوا خلال 2006 قبضة من نوع "غيل سبايك" وهربوا
يمكن للمجاهد بعد إطلاق الصاروخ انتقاء الهدف وهو خلف الخطوط وغير مرئي
نمتلك سلاحاً ليس بحاجة إلى رؤية الهدف مباشرة

- المعركة صارت مع التحصينات والأفراد ما استدعى منا إدخال ذخائر من نوع آخر
- إحدى مفاجآتنا في هذه المعركة أن الذخائر المضادة للدروع لم تعد الوحيدة
- هذا السلاح يملك فعالية في مقابل كل أنواع الأهداف عند العدو
- سلاح ضد الدروع هو نجم هذه المعركة وهو سلاح يمتلك المرونة والفعالية والبساطة
- في هذه العملية سلاح ضد الدروع هو الحيز الأكبر نتيجة طبيعة المهمة
- لم نهزم العدو الآن بل هزمنا العدو حين هزمنا دبابة الميركافا في 1993
- هزمنا العدو عندما حوّلنا الشريط الحدودي إبان الاحتلال إلى مدينة أشباح
- هزمنا العدو حين وصفنا أحد خبرائه بعيون السمك التي لا تنام
- هزمنا العدو حين فاجأناه في 2006 بسلاح "الكورنيت" وعطّلنا فرقة سهل الخيام

الميادين
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