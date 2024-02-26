بعد الكلام عن وجود نيّة لإغلاق مراكزه... هكذا علق الدفاع المدني!

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أشارت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، إلى أنّ "بعض المواقع الإلكترونيّة تناقلت خبرًا مفاده وجود نيّة لإغلاق مراكز الدفاع المدني، نتيجة عدم تقاضي العناصر الّذين تمّ تثبيتهم قبل أشهر، رواتبهم". وأكّدت في بيان، "أنّها تواكب الإجراءات الآيلة الكفيلة بإعطائهم حقوقهم المشروعة، ومساواتهم بزملائهم الموظّفين"، مطمئنةً الجميع أنّ "عناصرها يواصلون تلبية نداء الواجب بلا تردّد وعلى مدار السّاعة طيلة أيّام الأسبوع، وهم لم ولن يتقاعسوا عن تنفيذ المهام الموكلة إليهم، مهما اشتدّت الأزمات وبلغت التّضحيات".