"انتخاب رئيس افضل مئات المرات من الفراغ"... جبور: على الحزب ان يفتح حواراً لبنانياً

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اشار النائب جيمي جبور، الى ان "الموازنة المنشورة نشهد فيها فقرات في بعض المواد لم تقر في المجلس، ولم يأت النواب على ذكرها"، معتبرا انه "لا يجوز اللعب بمواد قوانين في الموازنة بعد اقرارها".

ورأى في حديث مع قناة "الجديد"، أن "رئيس مجلس شورى الدولة يجب ان لا يكون له اجندة سياسية ينسق فيها مع رئيس الحكومة، كما ان عليه ان يبت بملفات وقضايا مثل موضوع تعيين الحكومة لرئيس الاركان من دون اقتراح وزير الدفاع".

واكد أن "انتخاب رئيس افضل مئات المرات من الفراغ الذي يدمر المؤسسات، وهناك رسائل متبادلة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهناك حوار غير مباشر معه"، لافتا الى اننا "ايجابيين عندما نقول لبري اننا مستعدون للمشاركة في الحوار". ورأى أن "على حزب الله ان يفتح حواراً لبنانياً، وان يتكلم مع باقي الافرقاء اللبنانيين وندعوه الى التجاوب مع ما يجنب لبنان الانزلاق نحو الحرب".