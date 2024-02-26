رداً ‏على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية.. المقاومة تستهدف محيط موقع حدب ‏يارين ومستعمرة شتولا بالأسلحة الصاروخية

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صدر عن المقاومة الاسلامية البيان التالي:

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 ‌‎من ظهر ‏يوم الأثنين 26-02-2024، تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب ‏يارين بالأسلحة الصاروخية وأصابوه اصابة مباشرة. ‌‏

وجاء في بيان اخر:

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً ‏على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً على بلدة بليدا، ‌‏‌‎استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:10‌‌‌‎ ‎من ظهر يوم الأثنين 26-02-‌‏2024، مستعمرة شتولا بالأسلحة الصاروخية. ‌‏