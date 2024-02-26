رداً ‏على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية.. المقاومة تستهدف محيط موقع حدب ‏يارين ومستعمرة شتولا بالأسلحة الصاروخية

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صدر عن المقاومة الاسلامية البيان التالي:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الأثنين 26-02-2024، تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية وأصابوه اصابة مباشرة.
وجاء في بيان اخر:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً على بلدة بليدا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:10 من ظهر يوم الأثنين 26-02-2024، مستعمرة شتولا بالأسلحة الصاروخية.