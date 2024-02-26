كنعان: تمّ حلّ الإشكال بين كل من كهرباء لبنان وشركة bus كما بلدية بصاليم..

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كتب النائب ابراهيم كنعان عبر منصة إكس وقال: "لجميع سكان وسط المتن الشمالي وتحديداً بلدات وقرى بصاليم مزهر المجذوب، المطيلب، بيت الشعار وديك المحدي الذين يعانون منذ فترة من انقطاع شبه كامل للكهرباء وشح المياه، لقد تمّ حلّ الإشكال بين كل من كهرباء لبنان وشركة bus كما بلدية بصاليم."

وأضاف: " أتوجه بالشكر لكل منهم للتعاون الذي أبدوه مع مبادرتي خلال الأسبوع الفائت اذ سيبدأ غداً إعادة وصل التيار الكهربائي والمياه بدءاً من محطة بصاليم كما تغذية محطة المياه الجديدة بالكهرباء والتي أنشئت بمسعى من رئيس بلدية بصاليم جورج سمعان، وتعاون المعنيين، لتزود البلدة ٢٤/٧ بالمياه."

وختم: "مبروك والى المزيد من هذه المبادرات!"