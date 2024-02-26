جعجع: "الفريق السيادي" مستعد للبحث في خيار مرشح ثالث

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الأنباء الكويتية: استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع في معراب السفير البابوي لدى لبنان المونسنيور باولو بورجيا، وكان تأكيد على أهمية حل الدولتين لوقف الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأكد جعجع للسفير البابوي أن «جهاد أزعور تقدم بوضوح على مرشح حزب الله في (الجلسة النيابية الأخيرة لانتخاب الرئيس)، ولو لم يعطل حزب الله وحلفاؤه الجلسة بإطاحة النصاب، لكنا وصلنا إلى انتخاب رئيس الجمهورية».

ولفت إلى أن الفريق السيادي مستعد للبحث في خيار مرشح ثالث، شرط أن يكون شخصية جدية ومستقلة ويستطيع أن يكون رئيسا فعليا وليس مجرد صورة، لكن حزب الله لا يريد حتى هذا الخيار، وما زال متمسكا بمرشحه، ما يعني أنه يصر على التعطيل إلا إذا كان رئيس الجمهورية المقبل من صلب خطه، وهو ما لا يمكن التسليم به.