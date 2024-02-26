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عناوين الصحف ليوم الأثنين 26 شباط 2024

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الأخبار: مفاوضات التهدئة: المقاومة تكبح التفاؤل

رفع العدوّ وتيرة المواجهة قد يكون مخاطرة غير محسوبة: سباق الحرب واللاحرب

 

 

 


اللواء: الرواتب مهدَّدة نهاية الشهر.. والدولة عاجزة عن زيادات خارج الموازنة
مبادرة «الاعتدال» تحرِّك الركود الرئاسي.. والتدمير المتبادل يمتدُّ إلى البقاع بعد الضربات الحدودية

 

 

 


نداء الوطن: "الاعتدال" تُواصل تحرّكها اليوم بالتوازي مع "الخُماسية" والفاتيكان
"حوار بري" يُحشَر في زاوية "التشاور".. إسرائيل تؤجّل عودة نازحيها إلى تموز

 

 

 

 

البناء: واشنطن وتل أبيب: ننسق مع قطر ومصر وتفاؤل بالتوصل إلى اتفاق… والمقاومة تنفي/ المعارضة في الكيان تستعد لحركة في الشارع تتحول الى اضراب عام حتى انتخابات مبكرة / جبهة لبنان تسجل المزيد من الاستهداف لمواقع الاحتلال… والموفدون سلموا بوحدة الساحات

 

 

 

 

النهار: الأزمة المطلبية تنفجر... رواتب الموظفين عالقة!

 

 

 

 


الجمهورية: حراك داخلي وخارجي يستعجل الرئيس
أوكرانيا وغزة وجنوب لبنان وبحر الأسرار

 

 

 

 

l'orient le jour: Damas s'invite de manière inattendue dans le jeu diplomatique libanais

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