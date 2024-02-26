أسرار الصحف ليوم الأثنين 26 شباط 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تراهن قيادات في المعارضة داخل الكيان على دعوة ايهودا باراك لمحاصرة الكنيست بمئات آلاف المتظاهرين إن تلقى صدًى لدى موظفي الدولة المدنيين بعد اتساع التحرّك في الشارع المناوئ للحكومة مع انضمام اتحاد العمال وجماعات الحراك القانوني المناوئ لتعديلات حكومة بنيامين نتنياهو للنظام القضائيّ الى هذا الشارع. وتتوقع هذه القيادات أن يتعاظم هذا الشارع تحت شعار الانتخابات المبكرة إذا تأخر التوصل لاتفاق في غزة بسبب عناد نتنياهو وتشدّده في شروط التفاوض، ما قد يدفع بني غانتس للانضمام إلى جبهة المعارضة.



كواليس

تؤكد مصادر في المقاومة الفلسطينية في غزة أن قدرة صمود المقاومة ومواصلتها القتال تسمحان لها بالتعامل مع كل عروض التفاوض من موقع أولوية التحقق من شروط الانتصار على السعي لوقف القتال، وأن الجانب الإنساني الضاغط على المقاومة سواء من بوابة المساعدات الإنسانية أو من بوابة التهديد بالتهجير لن يؤدي لابتزاز المقاومة التي تستمع إلى دعوات عدم التصدّي لمحاولات خروج الناس إلى مصر لأن بقاء المقاومة وقوتها يضمنان عودة النازحين، بينما هزيمتها تسهل تهجير الذين لم ينزحوا.



اللواء: أسرار



لغز

لاحظ سياسي مخضرم أن مواصفات الخماسية الرئاسية تنطبق على عدد محدود جداً من الأسماء المطروحة في البورصة الرئاسية سواءٌ من الوسط السياسي أو من خارجه!



غمز

يحاول حليفان سابقان إعادة النظر في بعض المواقف الحساسة إثر إنهيار التحالف بينهما، وحاجة كل طرف منهما للتواصل مع أطراف أخرى، عشية تحريك الملف الرئاسي!



همس

تمرُّ علاقات مرجعية روحية مع قطب سياسي بمرحلة من التأزم وصلت إلى قطيعة بينهما، بعد إنتقادات المرجعية لتصرفات الثاني وقراراته المفاجئة على أكثر من مستوى وفي أكثر من مناسبة!



نداء الوطن: خفايا



تبيّن أنّ مسؤول جهاز الأمن في الجماعة الإسلامية مقداد قلاوون رفض الامتثال للقانون والاستماع لإفادته في أحد المخافر في مدينة طرابلس، على خلفية قيامه ومرافقه الشخصي بالاعتداء على الصحافي صهيب جوهر. وعلى الرغم من كل المحاولات للاستماع الى إفادته وتوقيع تعهد بعدم الاقتراب، يتهرب قلاوون من تقديم إفادته، مبرراً ذلك بتوليه منصباً في حزب يخوض معركة ضد إسرائيل، معتبراً أنه لن يقوم بتضييع وقته بسبب دعوى.

لمّح ديبلوماسي غربي بارز خلال جولاته على مسؤولين لبنانيين إلى أنّ احتمال فرض عقوبات على المعطّلين لا يزال قائماً في حال حصل ضغط جدي في ملف الرئاسة.

يقال إنّ جولات حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في الخارج، تكلف أكثر من 3 آلاف دولار يومياً كبدل سفر، مع العلم أنّ معظمها هو من باب نسج شبكة علاقات عامة.