living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأثنين 26 شباط 2024

26
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

خفايا
تراهن قيادات في المعارضة داخل الكيان على دعوة ايهودا باراك لمحاصرة الكنيست بمئات آلاف المتظاهرين إن تلقى صدًى لدى موظفي الدولة المدنيين بعد اتساع التحرّك في الشارع المناوئ للحكومة مع انضمام اتحاد العمال وجماعات الحراك القانوني المناوئ لتعديلات حكومة بنيامين نتنياهو للنظام القضائيّ الى هذا الشارع. وتتوقع هذه القيادات أن يتعاظم هذا الشارع تحت شعار الانتخابات المبكرة إذا تأخر التوصل لاتفاق في غزة بسبب عناد نتنياهو وتشدّده في شروط التفاوض، ما قد يدفع بني غانتس للانضمام إلى جبهة المعارضة.


كواليس
تؤكد مصادر في المقاومة الفلسطينية في غزة أن قدرة صمود المقاومة ومواصلتها القتال تسمحان لها بالتعامل مع كل عروض التفاوض من موقع أولوية التحقق من شروط الانتصار على السعي لوقف القتال، وأن الجانب الإنساني الضاغط على المقاومة سواء من بوابة المساعدات الإنسانية أو من بوابة التهديد بالتهجير لن يؤدي لابتزاز المقاومة التي تستمع إلى دعوات عدم التصدّي لمحاولات خروج الناس إلى مصر لأن بقاء المقاومة وقوتها يضمنان عودة النازحين، بينما هزيمتها تسهل تهجير الذين لم ينزحوا.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز

لاحظ سياسي مخضرم أن مواصفات الخماسية الرئاسية تنطبق على عدد محدود جداً من الأسماء المطروحة في البورصة الرئاسية سواءٌ من الوسط السياسي أو من خارجه!


غمز
يحاول حليفان سابقان إعادة النظر في بعض المواقف الحساسة إثر إنهيار التحالف بينهما، وحاجة كل طرف منهما للتواصل مع أطراف أخرى، عشية تحريك الملف الرئاسي!


همس
تمرُّ علاقات مرجعية روحية مع قطب سياسي بمرحلة من التأزم وصلت إلى قطيعة بينهما، بعد إنتقادات المرجعية لتصرفات الثاني وقراراته المفاجئة على أكثر من مستوى وفي أكثر من مناسبة!

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

تبيّن أنّ مسؤول جهاز الأمن في الجماعة الإسلامية مقداد قلاوون رفض الامتثال للقانون والاستماع لإفادته في أحد المخافر في مدينة طرابلس، على خلفية قيامه ومرافقه الشخصي بالاعتداء على الصحافي صهيب جوهر. وعلى الرغم من كل المحاولات للاستماع الى إفادته وتوقيع تعهد بعدم الاقتراب، يتهرب قلاوون من تقديم إفادته، مبرراً ذلك بتوليه منصباً في حزب يخوض معركة ضد إسرائيل، معتبراً أنه لن يقوم بتضييع وقته بسبب دعوى.

 

لمّح ديبلوماسي غربي بارز خلال جولاته على مسؤولين لبنانيين إلى أنّ احتمال فرض عقوبات على المعطّلين لا يزال قائماً في حال حصل ضغط جدي في ملف الرئاسة.

 

يقال إنّ جولات حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في الخارج، تكلف أكثر من 3 آلاف دولار يومياً كبدل سفر، مع العلم أنّ معظمها هو من باب نسج شبكة علاقات عامة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   