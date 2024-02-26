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الرئيس البيلاروسي يعتزم الترشح لولاية جديدة العام المقبل

26
FEBRUARY
2024
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أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو أنه يعتزم الترشّح مجددا للانتخابات العام المقبل، ما قد يمدّد حكمه للبلاد إلى 36 عاما إذ يتولى السلطة منذ 1994.
وتزامن إعلان لوكاشنكو مع إجراء بيلاروس، حليفة روسيا، انتخابات برلمانية، وصفتها المعارضة بأنها صورية.
ونقلت قناة على مواقع التواصل الاجتماعي يديرها فريق لوكاشنكو قوله "أَخبِروهم أنني سأترشح للانتخابات" في العام 2025.
وتعد انتخابات الأحد الأولى على مستوى البلاد منذ الانتخابات الرئاسية في 2020.
وأثارت تلك الانتخابات الرئاسية موجة احتجاجات نددت بعمليات تزوير وبإعادة انتخاب لوكاشنكو.
وشنّ الرئيس حملة قمع شديدة على المعارضة فسجن مئات المعارضين وأجبر الآلاف على الفرار إلى المنفى.
ولا تضم الانتخابات البرلمانية الأحد مرشحين معارضين حقيقيين.
وحثّ معارضو لوكاشنكو في المنفى الشعب البيلاروسي على البقاء في المنازل ومقاطعة الاقتراع.
وأعلن لوكاشنكو أنّ السلطات "تعلّمت الدرس" من احتجاجات 2020 وأنّ انتخابات الأحد لن تشهد "تمرّدا".

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