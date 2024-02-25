أمير قطر يزور باريس هذا الأسبوع لإجراء محادثات بشأن غزة

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أعلنت الرئاسة الفرنسية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي أدت بلاده دور الوساطة الرئيسي في حرب غزة، سيزور باريس هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

واشار مسؤول في الرئاسة الفرنسية إلى أن قطر "تعمل خصوصا على إطلاق الرهائن، وهو ما يمثل أولوية بالنسبة لنا".

وأوضح المسؤول أن المحادثات ستركز أيضا على "الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار... وتقديم مساعدات كبيرة لسكان غزة".

وستكون الزيارة المقررة الثلاثاء والأربعاء أول زيارة دولة له إلى فرنسا منذ تنصيبه أميرا في الدولة الغنية بالغاز عام 2013، وفق ما ذكر الإليزيه.

وبرزت قطر باعتبارها وسيطا رئيسيا بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى هدنة في غزة وإطلاق مزيد من الرهائن الذين احتجزوا خلال هجوم الحركة على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول.