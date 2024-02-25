السيد: لا داعي للهلع…

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كتب اللواء حميل السيد عبر حسابه على "أكس":

تفاوُض وتصعيد وقلق… في الوقت الذي تفاوض فيه إسرائيل بالنار على هدنة مؤقتة في غزة، تصاعدت مؤخراً رسائلها التصعيدية إلى لبنان عبر توسيع دائرة تعدّياتها من الغازيّة جنوباً وصولاً اليوم إلى القصف الجوّي قرب معبر القصَيْر الحدودي مع سوريا لجهة الهرمل… هذا التصعيد في هذه المرحلة بالذات ليس مفاجئاً، سواء كان لرفع معنويات إسرائيل او لإستدراج المقاومة او لفرض شروط على تطبيق القرار ١٧٠١ في الجنوب لاحقاً… في كلّ الاحوال لن ينفع ذلك التصعيد النوعي والمحدود في كسر معادلة الردع القائمة لأنّ زمام المبادرة لا يزال في يد المقاومة، ومن كان في يده زمام المبادرة فلا داعي لديه للإستعجال ولا ينفع معه الاستدراج طالما يمتلك توقيت الردّ وزمانه ومكانه وأهدافه… فلا داعي للهلع…