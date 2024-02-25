جنبلاط يُعيّن العتر وكيلاً لداخليّة الشّمال.. وسويد في البقاع الأوسط

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أصدر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط قراراً بتعيين ربيع العتر وكيلاً لداخلية الحزب في منطقة الشمال، وحسن سويد وكيلاً لداخليّة الحزب في منطقة البقاع الأوسط.

ريبع العتر:

– محامٍ بالاستئناف

– انتسب إلى الحزب عام 1999.

– رقي إلى عضو عامل عام 2000.

– عُيّن أمين سر وكالة الداخلية لمنطقة الشمال عام 2002.

– عيّن ممثل مفوضية شؤون الطلبة والشباب والرياضة في الشمال عام 2002.

– عُيّن أمين السر في فرع دير عمار عام 2005.

– عُيّن أميناً لشؤون الثقافة في معتمدية طرابلس عام 2006.

– عُيّن نائب مفوّض الثقافة في الحزب عام 2016.

– عُيّن عضواً في جهاز مفوضية العدل والتشريع عام 2017.

سويد

– سويد من مواليد بر الياس 1982.

– حائز على إجازة في الأدب الانكليزي، الجامعة اللبنانيّة.

– أستاذ مدرّس في التّعليم الثانويّ.

– إنتسب إلى الحزب عام 2017.

– رُقّي إلى عضو عامل عام 2023.

– عضو ناشط في منظمة الشباب التقدمي، مكتب الجامعة اللبنانية زحلة، 2005 – 2009.