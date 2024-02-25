جنبلاط يُعيّن العتر وكيلاً لداخليّة الشّمال.. وسويد في البقاع الأوسط

أصدر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط قراراً بتعيين ربيع العتر وكيلاً لداخلية الحزب في منطقة الشمال، وحسن سويد وكيلاً لداخليّة الحزب في منطقة البقاع الأوسط.
ريبع العتر:
– محامٍ بالاستئناف
– انتسب إلى الحزب عام 1999.
– رقي إلى عضو عامل عام 2000.
– عُيّن أمين سر وكالة الداخلية لمنطقة الشمال عام 2002.
– عيّن ممثل مفوضية شؤون الطلبة والشباب والرياضة في الشمال عام 2002.
– عُيّن أمين السر في فرع دير عمار عام 2005.
– عُيّن أميناً لشؤون الثقافة في معتمدية طرابلس عام 2006.
– عُيّن نائب مفوّض الثقافة في الحزب عام 2016.
– عُيّن عضواً في جهاز مفوضية العدل والتشريع عام 2017.
سويد
– سويد من مواليد بر الياس 1982.
– حائز على إجازة في الأدب الانكليزي، الجامعة اللبنانيّة.
– أستاذ مدرّس في التّعليم الثانويّ.
– إنتسب إلى الحزب عام 2017.
– رُقّي إلى عضو عامل عام 2023.
– عضو ناشط في منظمة الشباب التقدمي، مكتب الجامعة اللبنانية زحلة، 2005 – 2009.