living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الموسوي: واشنطن تذر الرماد في العيون!

25
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة ، النائب إبراهيم الموسوي ان "العلاقة بين اميركيا واسرائيل تتجاوز كل شيئ كون كيان الاسرائيلي قاعدة عسكرية استراتيجية متقدمة لواشنطن والغرب".

وأضاف خلال لقاءاً سياسياً في بلدة النبي شيت شرقي بعلبك "هناك تشاركا في الايديولوجية الصهيونية التي يتبناها الكيان الاسرائيلي واميركا وهي تقوم على الهيمنة والتوسع والاحتلال والاستكبار لتطويع دول العالم باي وسيلة ممكنة".

وقال الموسوي: "جبهة المحور التي اثبتت فعاليتها هي الجبهة الاقوى وقد حققت نتائج كبيرة، وخاصة جبهة اليمن التي اثرت على الكيان الاسرائيلي ومن يسانده في المجالين الأمني والاقتصادي ، وتحدي الإرادة الاميركية وكسر أحادية السيطرة الاميركية على البحار والممرات المائية". 

وتابع "صمود اهل غزة هو الاقوى والأعظم في التاريخ ، وخاصة انه صمود امتد لشهور امام اعتى آلة قتل ودمار وحصار وتجويع ، وكذلك فان هذا الصمود الفريد لأهل غزة عززته المقاومة الفلسطينية العظيمة، والتي ما زالت بعد مضي اكثر من اربعة شهور تخرج من شمال غزة التي اعتبرتها اسرائيل انها تحت سيرتها، والمقاومة في غزة تقول انها قوية وقادرة على الصمود والاستمرار مدة طويلة".

وراى النائب الموسوي ان "هناك تطابق كامل في الأهداف بين الكيان الاسرائيلي وداعمه الاميركي مهما حاولت واشنطن الإيحاء بوجود تباين مع حكومة نتانياهو".

ولفت الى ان "واشنطن تذر الرماد في العيون، وتحاول تجميل صورتها وتخفيف سلبيات مظهرها امام الرأي العام الدولي بالكلام عن الاختلاف مع اسرائيل".

وتابع, "ولو ارادت لفرضت ضغوطا حقيقية على اسرائيل، خاصة وأنها هي التي تمده بالأسلحة والذخائر التي نفدت من مخازنه عبر جسر جوي دائم، كما انها تستخدم الفيتو كما فعلت للمرة الثالثة قبل اسبوع في مجلس الامن لاسقاط قرارات وقف اطلاق النار ، وهذا ما يؤكد شراكة واشنطن الكاملة في جرائم الابادة الصهيونية في غزة".

وختم الموسوي: "المقاومة في لبنان مستمرة من خلال عملياتها البطولية ضد اسرئايل في الدفاع عن لبنان وحماية اهله وإسناد الشعب الفلسطينين ومقاومته الشريفة مهما عظمت التضحيات وتصاعدت التهديدات والاعتداءات لان هذا هو الموقف الاخلاقي والشرعي والديني والإنساني الصحيح الذي يفترض بالجميع القيام به".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   