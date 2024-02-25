المكتب التربوي في التيار الوطني الحر يتابع حيثيات ملف التفرغ..

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أصدر المكتب التربوي في التيار الوطني الحر البيان التالي: إن مقاربة ملفّ التفرّغ والجامعة اللبنانية ككلّ يجب أن ترتبط بالحفاظ على مستوى الجامعة وأولوياتها.

ومن هذا المنطلق نطالب بأن يرتكز ملف التفرغ على معايير واضحة شفافة تستند إلى معيار الأقدمية وحاجة الكليات، كما نطالب باحترام مبدأ المناصفة الفعلية من ضمن الكفاءة للمحافظة على توازن الجامعة اللبنانية كصرح وطني للجميع.

ونطمئن الأساتذة المتعاقدين الى أن المكتب يتابع بشكل دقيق ملف التفرغ من خلال رئيس المكتب النقيب السابق رودولف عبود ومنسق هيئة الأساتذة الجامعيين الدكتور حسان العكرا.

وعليه سيبقي المكتب التربوي اتصالاته مفتوحة مع جميع المعنيين حتى يحصل المستحقون على كل حقوقهم.