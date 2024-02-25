وهاب: الحزب جهز نفسه لحفلة من القصف!

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أشار رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، اليوم الاحد، إلى أنه "على نجيب ميقاتي أن يتصرف كرجل دولة, وكل الأمور متوقفة الى أن تنتهي الحرب في قطاع غزة والحكومة الإسرائيلية ستسقط في حال أثمرت "محادثات باريس".



واضاف في حديث لـ الجديد، "الإسرائيلي غير قادر على شن حملة بريّة على لبنان وحزب الله جهّز نفسه "لحفلة" من القصف الصاروخي بعشرات الآلاف بإتجاه الأراضي المحتلة".



وتابع وهاب: "حزب الله إشترى صواريخ جافلين من السوق السوداء في أوكرانيا وأنا كذلك إشتريت والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "نصّاب".

واستكمل: "أثق بحسابات وبكلام السيد حسن نصرالله حول بناء البيوت المدمّرة وحزب الله بدأ "بضب مصريات الحرب" والأكيد أنه لن يتكل على جهود ميقاتي".



وختم وهاب: "موقف الدروز في الجولان ممتاز وفي فلسطين "اللعبة مختلفة" إذا أن حجمهم صغير ولديهم مشاكل كثيرة مع السلطة الموجودة هناك الآن".