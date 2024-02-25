منخفض جوي يؤثر على لبنان؟!

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يؤثر على لبنان طقس مستقر كلياً اليوم وغدا قبل أن يتأثر لبنان بمنخفض جوي قصير المدة وضعيف الفعالية الثلاثاء المقبل يليه استقرار لأيام عدّة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٢ و١٥ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر

٢- الجوّ: قليل السحب

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الإثنين: الطقس مستقر وقليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٢ درجة ساحلا، وبين ٣ و١٧ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الثلاثاء: الطقس متقلب وغائم اجمالاً مع تساقط أمطار رعدية متفرقة خصوصا على الجبال وفي الداخل، فيما تتساقط الثلوج على الجبال العالية (+ ١٩٠٠ متر). أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٣ و١٧ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س