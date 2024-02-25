هذه تنائج أعمال التحقيق الرسمي في رفات الكاردينال كريكور بدروس الخامس عشر أغاجانيان..

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اختُتمت أعمال التحقيق الرسمي في رفات الكاردينال كريكور بدروس الخامس عشر أغاجانيان وتم وضع الأختام على التابوت الخشبي الذي يحتوي على صندوق بلوري، وفيه الرفات التي وُضعت بتقوى عظيمة في مقصورة "القديس غريغوريوس المنوّر" التابعة لكنيسة "القديس نيقولاوس" في روما.

للمناسبة، أقيم الحفل في دائرة ضيقة برئاسة صاحب الغبطة الكاثوليكوس البطريرك روفائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان، وبحضور أساقفة الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، وأعضاء كنيسة روما، يرافقهم أطباء متخصّصون إلى جانب أبناء الطائفة الأرمنية في روما.

وتمّ خلال الحفل التوقيع على وثائق الإغلاق الرسمي للتحقيق في الرفات، ضمن إطار دعوى تطويب خادم الله الكاردينال كريكور بدروس الخامس عشر أغاجانيان كاثوليكوس بطريرك للأرمن الكاثوليك، وبموجب اختتام نتائج التحقيق الرسمي برفات الكاردينال أغاجانيان، التي انطلقت في 20 تشرين الأول العام 2023، وتمّ التأكيد على صحة رفات خادم الله، وكذلك الحالة المحفوظة بشكل جيد، والتي تعدّ خطوة مهمة في نجاح دعوى تطويب واعلان قداسته.