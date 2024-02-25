الراعي في عظة الاحد: تأخير انتخاب الرئيس ادى الى فوضـى عامة سمحت للمسؤولين بالاستئثار بالسلطة الى حد التسلط

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اشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في عظته خلال قداس الاحد في بكركي، الى ان "تأخير انتخاب الرئيس ادى الى فوضى عامة سمحت للمسؤولين بالاستئثار بالسلطة الى حد التسلط فأطاحوا بالأصول ما يشكل خطرا على الوحدة الوطنية"، لافتا الى "التشويهات في الدستور والعيش المشترك ولبنان آخذ في الانهيار والسقف سينهار على الجميع".

وتابع الراعي :"نحيي جهود اللجنة الخماسية ونشكر مساعيها ونأمل التجاوب من القوى السياسية معها".

من جهة اخرى، تطرق الراعي الى قضية الدوائر العقارية في جبل لبنان المقفلة منذ عام ونصف، معتبرا ان "التأخير في اتخاذ الخطوات العملية والجدية لاعادة العمل الى طبيعته ينذر بما هو خطير ومرفوض".