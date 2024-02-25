الأسد مهنئاً بوتين: أشيد ببطولات قواتكم المسلحة في الحرب المشتركة ضد الإرهاب

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الوطن السورية: تزامناً مع دخول عمليتها الخاصة في أوكرانيا عامها الثالث وتمكن جيشها من إحراز تقدم ميداني مرافق للنجاح السياسي في خوض المعركة بمواجهة الناتو بقيادة واشنطن، تحتفل روسيا الاتحادية بعيد «حماة الوطن» على نطاق واسع في جميع أنحاء الدولة الروسية وخارج حدودها، حيث يستحضر المواطنون الروس ذكرى الجنود الذين ضحوا بأرواحهم في ساحات المعارك دفاعاً عن وطنهم.

الرئيس بشار الأسد كان هنأ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالمناسبة، وقال في برقية نشرتها رئاسة الجمهورية على حسابها على «أنستغرام»: أنقل من خلالكم تهانيّ للمؤسسة العسكرية الروسية الباسلة التي تُظهر كفاءة وفعالية عاليتين في الدفاع عن أراضي روسيا وحماية مصالحها الوطنية.

وأشاد الرئيس الأسد ببطولات القوات المسلحة الروسية وشجاعتها في الحرب المشتركة التي تخوضها ضد الإرهاب على الأراضي السورية.

ولفت الرئيس الأسد إلى أن الإنجازات الكبيرة التي تحققت على الأرض هي أحد أوجه التعاون الفاعل الذي يربط المؤسسة العسكرية في البلدين.

الرئيس الروسي كان أشار خلال الكلمة التي ألقاها يوم الخميس، إلى أن هذه المناسبة هي واحدة من أكثر المناسبات احتراماً في روسيا، قائلاً: «لقد أصبح (العيد) شعبياً منذ فترة طويلة ويتم الاحتفال به دائماً على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، في كل التجمعات والعائلات، في كل مدينة أو قرية، مع فهم الأهمية الكبيرة للعمل العسكري، مع الاحترام الكبير لجنودنا، ولكل من يقف من أجل الوطن، ويحمي مصالحه وسلامة المواطنين وسيادة روسيا واستقلالها».

العاصمة الروسية موسكو شهدت الجمعة احتفالات بمناسبة عيد حماة الوطن، وأظهرت مقاطع فيديو ألعاباً نارية وسط المدينة بهذه المناسبة.

احتفالات روسيا بعيد «حماة الوطن»، تزامنت مع دخول العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا عامها الثالث، والتي حددت فيها روسيا على لسان الرئيس بوتين أهدافها بدقة وهي «حماية سكان دونباس، واجتثاث النازية، ونزع سلاح أوكرانيا»، مؤكدة استعدادها للمضي قدما في تحقيق هذه الأهداف ومواجهة آلة الحرب الغربية والتي دخلت بشكل مباشر في الصراع، عبر تقديم الدعم العسكري واللوجستي والسياسي الكامل، معلناً دخول العالم مرحلة «حرب الغرب ضد روسيا».