عناوين الصحف ليوم الأحد 25 شباط 2024

A + A -

النهار: مبادرة "كتلة الاعتدال" تكسر الجمود... بدفع سعودي؟

الأنباء الكويتية: مجلس الوزراء أمام اختبار «التماسك» أو «الهشاشة»

مصدر عسكري يتحدث إلى «الأنباء» عن ضربات إسرائيلية بعيداً من المواجهات مع «حزب الله» هي «أشبه بعمليات اغتيال»



الشرق الأوسط السعودية: قادة غربيون في كييف لتأكيد الدعم

زيلينسكي يتعهد بـ«النصر» في الذكرى الثانية للحرب

الوطن السورية: العملية الخاصة في أوكرانيا تدخل عامها الثالث والروس يحتفلون بـ«حماة الوطن» … الرئيس الأسد مهنئاً الرئيس بوتين: أشيد ببطولات قواتكم المسلحة في الحرب المشتركة ضد الإرهاب