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مشكلة تفشي حشرة الصندل في غابات وأحراج الصنوبر البري...محور اهتمام وزارة الزراعة!

24
FEBRUARY
2024
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صدر عن وزارة الزراعة، اليوم السبت، بيان بشأن تفشي حشرة الصندل في لبنان لاسيما في غابات وأحراج الصنوبر البري، وذلك بسبب الشتاء الدافئ الذي لم يقضِ على عددٍ كافٍ من اليرقات.

وأضاف البيان، “ان معالجة هذه الحشرة تتمّ خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني عبر إستعمال مبيد بيولوجي من نوع باسيليوس لا يؤذ الحشرات والحيوانات التي تعيش في الغابات”.

وتابع، “أما في هذا الوقت من العام، فإنّ هذا المبيد غير فعال إذ أن الحشرة بلغت أطواراً متقدمة لا تقتلها إلا المبيدات الكيميائية التي لا يجب استعمالها داخل الغابة من أجل الحفاظ على التوازن الإيكولوجي”.

ونصحت الوزارة في بيانها “البلديات والمواطنين بعدم استعمال المبيدات الكيميائية لمكافحة حشرة الصندل إلا في حال تواجدها بمحاذاة الأماكن السكنية أو المدارس وذلك من أجل حماية الأشخاص من مشاكل جلدية أو في الجهاز التنفسي قد تنتج عن ملامسة الحشرة”.

وختم البيان، “يهمّ الوزارة أن تُطمئن المواطنين الكرام بأنّ ظاهرة اليباس التي تظهر على الأشجار المُصابة بحشرة الصندل ستختفي تلقائياً وتنبت الأوراق الخضراء الجديدة ابتداءً من شهر أيار المُقبل”.

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