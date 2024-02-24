منخفض جوي مرتقب محدود الفعالية... كيف هو طقس الأيام المقبلة؟

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين ١١ و١٩ درجة، طرابلس بين ٩ و ١٨ درجة وفي زحلة بين ٣ و ١٣درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت:

غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة خلال الفترة الصباحية دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال فتتكاثف الغيوم تدريجيًا وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية مترافقة برياح ناشطة، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات.

الأحد:

قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة، كما يتشكّل ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

الإثنين:

غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة تنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر ويتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.

الثلاثاء:

غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض بدرجات الحرارة مع تساقط محلية متفرقة خاصة شمال البلاد وتكون مترافقة برياح ناشطة أحيانًا، يستقر الطقس تدريجياً خلال الليل. ويتحول إلى قليل الغيوم.

الرياح السطحية: سرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.

الانقشاع: جيد اجمالاً.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٥ و ٨٠ %.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: ١٩°م.

الضغط الجوي: ١٠٢٣ HPA

أي ما يعادل: ٧٦٧ ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: ٠٦:١٦