عناوين الصحف ليوم السبت 24 شباط 2024

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الأخبار

ـ «باريس 2»: لا دخان أبيض بعد

ـ عامان على حرب «التنجيم الاستراتيجي»: أوكرانيا مقبرة الطموحات الغربية

ـ فوج حرس بيروت متّهم بالقتل «على الهوية»: حواجز ضبط الدراجات النارية «تبيض» دولارات

ـ أسئلة غربية لبيروت: متى يفاوض حزب الله؟

البناء

ـ المسافات بين الطروحات سبب تعثر المسار التفاوضي رغم محاولات الوسطاء

ـ نيويورك تايمز: أنفاق حماس سليمة و5000 من مقاتليها في شمال قطاع غزة

ـ أسامة حمدان: كسر الحصارعن غزة ووقف البضائع عن الكيان مسؤولية عربية

الجمهورية

ـ لبنان بين ناري المواجهات.. والارباكات

ـ التحركات الشعبية تمنع جلسة للحكومة

ـ أسبوعان حاسمان سلماً أو حربًا

ـ ديبلوماسي للبنانيين: لهذا دخلتم «نفق الأزمة الليبية»

ـ بوتين يُشيد بجيشه وواشنطن تفرض عقوبات على موسكو

اللواء

ـ من يقف وراء شلّ مجلس الوزراء ويشاغب على الاستقرار؟

ـ لبنان يجهِّز الردّ على المذكَّرة والورقة.. وصمود الأهالي يُسقط أهداف العدوان

ـ هجمات نوعية للمقاومة لإسقاط ورقة نتنياهو «لليوم التالي»

ـ تفويض إسرائيلي لرئيس الموساد تقديم تنازلات.. وبلينكن يرفض الـ300 وحدة استيطانية

الديار

ـ جبهة الجنوب الى التصعيد والمقاومة جاهزة لأي تحوّل في الحرب

ـ القوات اللبنانية: لتشاور سري بين القوى السياسية وفق الخيار الثالث رئاسياً

ـ النازحون في لبنان قنبلة موقوتة... متى التحرك؟

نداء الوطن

ـ لبنان يتأرجح بين نار الجنوب وغَليان التحرّكات المطلبية

ـ إسرائيل تُراكِم ذرائع الحرب: أسلحة إيران تتدفّق إلى "الحزب"

ـ 3 آلاف وحدة سكنية تضرّرت في الجنوب