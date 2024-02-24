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عناوين الصحف ليوم السبت 24 شباط 2024

24
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الأخبار

ـ «باريس 2»: لا دخان أبيض بعد
ـ عامان على حرب «التنجيم الاستراتيجي»: أوكرانيا مقبرة الطموحات الغربية
ـ فوج حرس بيروت متّهم بالقتل «على الهوية»: حواجز ضبط الدراجات النارية «تبيض» دولارات
ـ أسئلة غربية لبيروت: متى يفاوض حزب الله؟

البناء
ـ المسافات بين الطروحات سبب تعثر المسار التفاوضي رغم محاولات الوسطاء
ـ نيويورك تايمز: أنفاق حماس سليمة و5000 من مقاتليها في شمال قطاع غزة
ـ أسامة حمدان: كسر الحصارعن غزة ووقف البضائع عن الكيان مسؤولية عربية

الجمهورية
ـ لبنان بين ناري المواجهات.. والارباكات
ـ التحركات الشعبية تمنع جلسة للحكومة
ـ أسبوعان حاسمان سلماً أو حربًا
ـ ديبلوماسي للبنانيين: لهذا دخلتم «نفق الأزمة الليبية»
ـ بوتين يُشيد بجيشه وواشنطن تفرض عقوبات على موسكو

اللواء
ـ من يقف وراء شلّ مجلس الوزراء ويشاغب على الاستقرار؟
ـ لبنان يجهِّز الردّ على المذكَّرة والورقة.. وصمود الأهالي يُسقط أهداف العدوان
ـ هجمات نوعية للمقاومة لإسقاط ورقة نتنياهو «لليوم التالي»
ـ تفويض إسرائيلي لرئيس الموساد تقديم تنازلات.. وبلينكن يرفض الـ300 وحدة استيطانية

الديار
ـ جبهة الجنوب الى التصعيد والمقاومة جاهزة لأي تحوّل في الحرب
ـ القوات اللبنانية: لتشاور سري بين القوى السياسية وفق الخيار الثالث رئاسياً
ـ النازحون في لبنان قنبلة موقوتة... متى التحرك؟

نداء الوطن
ـ لبنان يتأرجح بين نار الجنوب وغَليان التحرّكات المطلبية
ـ إسرائيل تُراكِم ذرائع الحرب: أسلحة إيران تتدفّق إلى "الحزب"
ـ 3 آلاف وحدة سكنية تضرّرت في الجنوب

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