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أسرار الصحف ليوم السبت 24 شباط 2024

24
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البناء

يتداول دبلوماسيون أوروبيون مخاوف إسرائيلية من قيام حركة حماس بفتح الطريق للنزوح نحو سيناء بصورة تلغي فرصة الضغط بفزاعة التهجير والضغط بملف المساعدات الإنسانية وتجعل مصر مسؤولة عن الإيواء والمساعدات وتنشئ أزمة بين مصر و»إسرائيل» وتريح المقاومة في خوض الحرب سواء في رفح أو سواها لشهور مقبلة وتوقعوا الإفراج عن كمية من المساعدات تفادياً لهذا الخيار، لأن الضغط بفزاعة التهجير والتجويع ورقة لا يريد الاحتلال أن يخسرها طالما أنه يفاوض عليها مع الأميركي والعربي والأوروبي والفلسطيني ويطلب مقابلها أثماناً باهظة.

قال مصدر أمني إن هدية الزوارق التي تلقاها الجيش اللبناني من الجيش الأميركي توحي بوجود توقعات أميركية بموجات هجرة للنازحين السوريين أو لسواهم وربما من اللبنانيين نحو أوروبا. وهذا يفترض أحد امرين إما تصاعد في المواجهة مع “إسرائيل” يخلق وضعاً أمنياً صعباً يتجاوز حدود الجنوب ويفرض التفكير بالهجرة خياراً أو انهيار اقتصادي أو أمني داخلي يتسبب بالفوضى ويطرح الهجرة خياراً واسعاً لأن الزوارق لا يمكن استخدامها إلا لغرض مكافحة الهجرة غير الشرعية.

الجمهورية
ـ سيتمّ تقديم طعن في قرار حكومي الأسبوع المقبل في مجلس الشورى.
ـ تجري اتصالات كثيفة لتصعيد كبير في الشارع يجمع عدة روابط ومتقاعدين.
ـ لقاءات مكثفة في الكواليس بين مكونات مسيحية غير حليفة للضغط في ملف يتعلق بجبل لبنان، ويجري التحضير لتحركات ومواقف تصعيدية من اجل عودة العمل الى دوائر رسمية متوقفة منذ أكثر من سنتين.

اللواء

صرف النظر عن إعادة انتشار قوات التحالف الدولي في دولة حيوية بانتظار جلاء تطورات كثيرة.

حسب معطيات لدى شخصيات فاعلة، فإن قيادات في الصف الأول في حزب بارز، ليس لديهم الوقت لتلبية رغبات بمواعيد لسياسيين بصرف النظر عن مواقعهم.

ما يزال خبراء يستبعدون حدوث تطور خطير على الجبهة الجنوبية، لأسباب متعددة، أبرزها «الاحباط» لدى جنرالات الحرب!

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