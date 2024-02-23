"بعد تمادي الحكومة"... كرامي: نتساءل لماذا هذا الاستهتار بهذه المدينة واهلها؟

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كتب النائب فيصل كرامي عبر حسابه على منصة "اكس":

بعد تمادي الحكومة والمسؤولين في عدم الاصغاء للمناشدات التي نطلقها في معالجة الفلتان الامني وفي عدم معالجة مكب النفايات التي تهدّد طرابلس باغراقها بالنفايات بالاضافة الى ازمة الكلاب الشاردة،نتساءل لماذا هذا الاستهتار بهذه المدينة واهلها؟بل ويحق لنا ان نتساءل هل الدولة تكره طرابلس؟بعد تمادي الحكومة والمسؤولين في عدم الاصغاء للمناشدات التي نطلقها في معالجة الفلتان الامني وفي عدم معالجة مكب النفايات التي تهدّد طرابلس باغراقها بالنفايات بالاضافة الى ازمة الكلاب الشاردة،نتساءل لماذا هذا الاستهتار بهذه المدينة واهلها؟بل ويحق لنا ان نتساءل هل الدولة تكره طرابلس؟