"سرق أكثر من عشرين دراجة نارية"... سلسلة توقيفات للجيش!

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أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 22 / 2 /2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقتَي بئر العبد وطريق المطار - الضاحية الجنوبية اللبناني (ن.ق.) والسوري (ع.ع.) لتعاطيهما المخدرات وترويجها، ولإقدام الأول على سرقة أكثر من عشرين دراجة نارية في الضاحية الجنوبية. وضبطت في حوزة السوري كمية من المخدرات ومبلغًا ماليًّا".