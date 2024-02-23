السيد: في مقياس العدالة الدولية جرائم إسرائيل بحجم مخالفة سَيْر!

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كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة "اكس":

الخبر: " فرضت أميركا عقوبات على ٤ مستوطنين إسرائيليين لقيامهم بأعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية"!! هي المرة الاولى التي تفرض فيها اميركا عقوبات على مستوطنين إسرائيليين، وهذا مؤشر جيّد، ولكن، ماذا عن عشرات المسؤولين الحكوميّين في إسرائيل الذين خططوا ووسّعوا الإستيطان ويسلّحون ويحرّضون المستوطنين علناً على القتل والعنف لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، من أمثال الوزراء بن غفير وسموتريتش وغيرهما؟! أليس هؤلاء هُم الأوْلى بالعقوبات على جرائم التحريض والقتل وقوانين الفصل العنصري والإستيطان؟! في مقياس العدالة الدولية: جرائم إسرائيل بحجم مخالفة سَيْر، ومخالفة السيْر في غير مكان، جريمةٌ لا تُغتَفَر…